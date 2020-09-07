Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации на Донбассе.

Об этом Кулеба проинформировал на своей странице в Facebook.

В воскресенье, 6 сентября, вооруженные формирования РФ дважды открывали прицельный огонь по позициям украинских военнослужащих. Министр называет эти инциденты “провокациями”.

По его словам, это — “очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом”.

Глава МИД также отметил, что Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня.

“Действуя добросовестно, Украина в связи с этими провокациями приняла неотложные меры, предусмотренные Договоренностями Трехсторонней контактной группы от 22.07.2020 о введении с 27.07.2020 пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня, а именно — немедленно задействует координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Общего центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине”, — написал он.

Кулеба также сообщил, что инициировал срочный разговор с российским коллегой Лавровым. Его цель — “обсуждение сложившейся ситуации и путей выхода из нее”.

Заметим, по состоянию на 0:00 часов 7 сентября ни президент Украины Владимир Зеленский, ни Офис президента не отреагировали на обострение ситуации на Донбассе.