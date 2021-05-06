Таку заяву він зробив в інтерв’ю американському телеканалу CNN напередодні візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва.
Журналісти зазначили, що заява Кулеби про “складні часи” пролунала у контексті скандалу 2019 року, пов’язаного із Трампом і звинуваченнями в тому, що американський президент тиснув на українського лідера Володимира Зеленського (з метою проведення розслідування проти суперника на президентських виборах у США Джо Байдена і його сина Хантера). Той скандал тоді спровокував у США процес імпічменту Трампа, проте Конгрес за це не проголосував.
“Це був складний час, і в той момент ми всі були зосереджені на одному… на збереженні двопартійної підтримки в США”, – наголосив Кулеба, коментуючи часи Трампа.
Очільник українського МЗС також додав, що українська влада продовжуватиме співпрацювати як з демократами, так і з республіканцями в США (щоб забезпечити відносини між двома країнами на більш “твердому ґрунті”).
Прокоментував Кулеба і ситуацію навколо Рудольфа Джуліані – колишнього мера Нью-Йорка та адвоката Дональда Трампа
Міністр запевнив, що не обізнаний щодо офіційного запиту про допомогу від ФБР стосовно Джуліані. Як відомо, у квітні в США провели обшуки в помешканні та офісі Джуліані. Колишній мер Нью-Йорка перебуває під слідством щодо його ділових зв’язків в Україні.
Кулеба зазначив, що Україна відкрита для надання будь-якої допомоги за запитом ФБР, тому що нашій країні “нічого приховувати”.
Міністр додав, що не може коментувати, чи діяв Джуліані неправомірно. Однак Кулеба зазначив, що Джуліані “безумовно, грав у політику і поставив ситуацію під загрозу для України і для її відносин із Вашингтоном”.
“Ми зробили все можливе, щоб уникнути пастки та зберегти двопартійну підтримку з боку Сполучених Штатів”, – наголосив Кулеба.
- 21 січня минулого року в Сенаті США стартували слухання у справі про імпічмент президенту Дональду Трампу. Йому пред’явили дві статті звинувачень. Зокрема, Трампа звинуватили в тому, що він звернувся за допомогою до уряду України, щоб переобратися на посаду в листопаді 2020 року. Передбачалося, що він “заморозив” мільйони доларів військової допомоги Україні. За словами свідків, Трамп хотів, щоб Україна публічно оголосила про розслідування по Джо Байдену і його синові, щоб прибрати свого конкурента на виборах. У результаті Трампа виправдали за всіма статтями обвинувачення.
- Приводом для запуску процедури імпічменту стала телефонна розмова Дональда Трампа і Володимира Зеленського від 25 липня 2019 року. 25 вересня була опублікована повна стенограма розмови.
- Тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор розповів членам Палати представників Конгресу США, що американський лідер Дональд Трамп дійсно чинив тиск на Київ, вимагаючи розслідування діяльності Джо Байдена і його сина Хантера.
- Днями з’явилися подробиці доленосної розмови адвоката колишнього президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком у 2019 році. Під час розмови представник Трампа просив Зеленського про “послугу” щодо відновлення розслідування справи проти Хантера Байдена, сина Джо Байдена. Розмова між Джуліані та Єрмаком відбулася 22 липня 2019 року. Через три дні, 25 липня, Трамп особисто зателефонував Зеленському. Також опублікована повна стенограма розмови Джуліані та Єрмака.