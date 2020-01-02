Вопрос выплаты пенсий на неподконтрольных украинскому Правительству территориях Донецкой и Луганской областей может быть решен только в контексте их деоккупации.

Об этом заявил в интервью агентству “Интерфакс-Украина” вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

“Для ЕС выплата пенсий на оккупированной территории – это правозащитный вопрос, это очень важный нюанс. Они не могут не настаивать на том, что это нужно делать, но они также понимают, что одно дело хотеть что-то сделать, а другое – это иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности. Сейчас, в нынешней реальности, таких возможностей нет”, – подчеркнул Кулеба.

Он напомнил, что сейчас действует механизм получения пенсий, в рамках которого нужно приехать за деньгами на подконтрольную Правительству Украины территорию.

“Поэтому решение этой проблемы непосредственно завязано на процесс деоккупации. Будет там Пенсионный фонд, будут работать платежные системы – можно будет двигаться дальше”, – добавил Кулеба.

На вопрос, как он относится к недавно зарегистрированному законопроекту о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий, вице-премьер сообщил, что такие законодательные инициативы должны быть, “потому что нужно постоянно искать пути решения вопроса”.

“Но я считаю, что этот вопрос реально может быть решен только в контексте деоккупации”, – добавил он.