Украина еще не готова для возвращения к прямым поставкам газа из России и в дальнейшем планирует это делать только в рамках общеевропейского энергетического рынка.

Об этом заявил в интервью агентству “Интерфакс-Украина” вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

“Я считаю, что мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам. Но вопрос даже не в этом. Моя цель как вице-премьер-министра по евроинтеграции состоит в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм Европейского Союза, Третьего энергетического пакета, и чтобы наша энергетика была интегрирована в европейскую энергетику. Нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определенной страны”, – подчеркнул Кулеба.

По его словам, главный вопрос в том, чтобы Россия больше никогда не использовала газ как инструмент шантажа, как это было в предыдущие годы независимости Украины до 2014 года.

“Поэтому, когда мы создадим целостный энергетический газовый рынок по нормам ЕС, мы не можем запретить компаниям покупать газ у “Газпрома” в соответствии с их договоренностями, но “Газпром” будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам. Он не будет иметь монополии, не будет иметь возможности навязывать свои условия, подкупая чиновников, он будет одним из игроков”, – объяснил Кулеба.

Он напомнил, что в 2014 году Украина была крупнейшим клиентом российского газового монополиста “Газпром”. В связи с этим вице-премьер выразил уверенность, что этого больше никогда не будет, поскольку диверсификация рынков и функционирование газового рынка по нормам Евросоюза не позволит этому произойти.

“Кто-то будет покупать напрямую у “Газпрома”, значит, так будет. Возможно, теоретически, “Нафтогаз” будет покупать напрямую у “Газпрома” на определенном этапе, но исключительно в рамках рыночных механизмов, без коррупции, шантажа и без “газовой иглы”. Я убежден, что все это мы оставим позади”, – подытожил Кулеба.