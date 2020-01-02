Об этом заявил в интервью агентству “Интерфакс-Украина” вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
“Я считаю, что мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам. Но вопрос даже не в этом. Моя цель как вице-премьер-министра по евроинтеграции состоит в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм Европейского Союза, Третьего энергетического пакета, и чтобы наша энергетика была интегрирована в европейскую энергетику. Нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определенной страны”, – подчеркнул Кулеба.
По его словам, главный вопрос в том, чтобы Россия больше никогда не использовала газ как инструмент шантажа, как это было в предыдущие годы независимости Украины до 2014 года.
“Поэтому, когда мы создадим целостный энергетический газовый рынок по нормам ЕС, мы не можем запретить компаниям покупать газ у “Газпрома” в соответствии с их договоренностями, но “Газпром” будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам. Он не будет иметь монополии, не будет иметь возможности навязывать свои условия, подкупая чиновников, он будет одним из игроков”, – объяснил Кулеба.
Он напомнил, что в 2014 году Украина была крупнейшим клиентом российского газового монополиста “Газпром”. В связи с этим вице-премьер выразил уверенность, что этого больше никогда не будет, поскольку диверсификация рынков и функционирование газового рынка по нормам Евросоюза не позволит этому произойти.
“Кто-то будет покупать напрямую у “Газпрома”, значит, так будет. Возможно, теоретически, “Нафтогаз” будет покупать напрямую у “Газпрома” на определенном этапе, но исключительно в рамках рыночных механизмов, без коррупции, шантажа и без “газовой иглы”. Я убежден, что все это мы оставим позади”, – подытожил Кулеба.
- Ранее в ОО “Оператор газотранспортной системы Украины” заявили, что транзит газа из России в Европу по новому контракту планово начался с 1-го января.
- 20 декабря в Минске Украина и Россия достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа. Был подписан межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год – 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.
- Исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко заявил, что в подписанном между НАК “Нафтогаз” и “Газпромом” протоколе нет никаких договоренностей о прямых поставках российского газа.