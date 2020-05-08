Такое мнение он выразил в интервью изданию LB.ua.
“Они (отношения, – ред.) не заморожены, но я бы эти отношения отдал в химчистку и вернул в очищенном блестящем виде. И в этом как раз и состоит задача дипломатов: выступить в роли этой химчистки с обеих сторон для того, чтобы убрать пятна и сделать костюм, который будет идеально на тебе сидеть и отлично выглядеть”, – отметил глава МИД.
При этом он заверил, что не видит “индикаторов, показывающих, что президент США не хочет общаться с президентом Зеленским”.
Также Кулеба прокомментировал возможность визита Владимира Зеленского в Белый дом. Глава МИД дал понять, что до выборов в США это может не произойти.
“Визит в США до выборов – это всегда элемент политики, влияющий на избирательный процесс. Для нас всегда в Америке ключевым была двухпартийная поддержка. Для нас важно, чтобы Украина сохранила свои позиции и хорошее отношение к себе как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов”, – заявил министр.
Комментируя назначение нового посла США в Украине – генерал-лейтенанта Кита Дейтона – Кулеба назвал его “классным мужиком”.
“Новый посол США – классный мужик! Я с ним виделся несколько раз в составе группы оборонных советников. Он очень крутой, глубоко понимающий суть процессов, происходящих в украинском оборонном секторе. Он знает, что происходит. В статусе советника был настроен крайне конструктивно и положительно, хотел реально помочь. Плюс статус генерал-лейтенанта армии США много о чем говорит: это определенный опыт и набор навыков”, – объяснил министр.
- 21 января в Сенате США стартовали слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Ему предъявили две статьи обвинений. В частности, Трампа обвинили в том, что он обратился за помощью к правительству Украины, чтобы переизбраться на пост в ноябре 2020 года. Предполагалось, что он “заморозил” миллионы долларов военной помощи Украине. По словам свидетелей, Трамп хотел, чтобы Украина публично объявила о расследовании по Джо Байдену и его сыну, чтобы убрать своего конкурента на выборах. В итоге Трампа оправдали по всем статьям обвинения.
- Поводом для запуска процедуры импичмента стал телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского от 25 июля 2019 года. 25 сентября была опубликована полная стенограма разговора.
- Временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор рассказал членам Палаты представителей Конгресса США, что американский лидер Дональд Трамп действительно оказывал давление на Киев, требуя расследования деятельности Джо Байдена и его сына Хантера.