Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС, вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррель.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Кулеба проинформировал собеседника о дестабилизирующих действиях России, в частности системное обострение ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму, нежелание РФ подтвердить приверженность режима прекращения огня, наращивание военного присутствия вблизи границ нашего государства, интенсивное распространение дезинформации.

В МИД сообщили, что Жозеп Боррель заверил Дмитрия Кулебу в неизменной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины: “Европейский Союз с вами”.

“Высокий представитель ЕС также пригласил главу украинской дипломатии принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля. Министр принял приглашение”, – говорится в сообщении.