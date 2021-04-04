Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Кулеба проинформировал собеседника о дестабилизирующих действиях России, в частности системное обострение ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму, нежелание РФ подтвердить приверженность режима прекращения огня, наращивание военного присутствия вблизи границ нашего государства, интенсивное распространение дезинформации.
В МИД сообщили, что Жозеп Боррель заверил Дмитрия Кулебу в неизменной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины: “Европейский Союз с вами”.
“Высокий представитель ЕС также пригласил главу украинской дипломатии принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля. Министр принял приглашение”, – говорится в сообщении.
- В пятницу, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего четверо воинов погибли, еще двое были ранены.
- 30 марта Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.
- 31 марта стало известно, что представители России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отказались восстанавливать режим тишины на Донбассе с 1 апреля.