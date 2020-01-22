Об этом Кулеба рассказал в своем блоге на “Европейской правде”.

“Таможенный союз сейчас, именно на этом этапе – это даже не тактика, а просто красивый лозунг, за которым стоят серьезные угрозы нашим национальным выгодам и интересам. Поэтому мы от этой идеи отказываемся”, – пишет он.

При этом Кулеба подчеркивает, что членство в Европейском Союзе является стратегической целью Украины.

“Еще когда в 2017 году Украина озвучила идею таможенного союза с ЕС, эксперты раскритиковали ее, потому что такой таможенный союз означал бы больше обязанностей и меньше прав для Украины, больше уступок, меньше выгоды от сделок о торговле с другими странами. Эксперты были правы и новое правительство с ними согласилось. На этом этапе нам выгодно максимальное углубление сотрудничества между Украиной и ЕС в таможенной сфере”, – добавил вице-премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина отложила идею входить в таможенный союз с ЕС, делая при этом ставку на максимально возможное упрощение всех таможенных процедур.

“Мы отказываемся от идеи создания таможенного союза с ЕС. На данном этапе мы хотим максимально упростить все таможенные процедуры, интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу”, – пояснял Кулеба.