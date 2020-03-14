Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.
Кулеба перечислил три шага, которые нужно знать гражданам Украины.
“Три шага для гражданина Украины за границей. Шаг №1. Попробуйте вернуться в Украину до 17 числа. Если вы видите, что у вас не получается это сделать, немедленно зарегистрируйтесь в системе МИД “ДРУГ” – Добровольная регистрация украинских граждан, и мы будем видеть, что вы остаетесь, и что вы нуждаетесь в нашей поддержке. Параллельно обратитесь в консульское учреждение или посольство Украины в той стране, где вы остались. Вы можете это сделать по электронной почте, в страницах соцсетей”, – отметил Кулеба.
Министр уточнил, что именно система “ДРУГ” станет основой для формирования списков граждан “для дальнейшего вывоза в Украину спецсамолетами”.
“Третий шаг – когда мы увидим эту картинку, где кто находится и в каком количестве, мы сможем установить контакт с этими людьми и начинать формировать группы”, – подчеркнул Кулеба.
В качестве примера он привел ситуацию со 100 украинцами, “застрявшими” в Италии возле границы Словении. Туда направят спецрейс, который их эвакуирует.
“Но на борту есть еще 100 лишних мест. Поэтому наши консулы уже делают объявление в Северной Италии, что если кто-то хочет эвакуироваться этим рейсом, он может обращаться и попасть на этот самолет”, – рассказал глава МИД.
По его словам, мобильные операторы lifecell, Vodafone, “Киевстар” отправят на телефонные номера абонентов, которые находятся за границей, сообщения с описанием этого алгоритма действий.
Кулеба также в очередной раз призвал украинцев отказаться от уже запланированных поездок за границу, “потому что ситуация стремительно ухудшается в разных странах, и вы не знаете, что произойдет послезавтра”.
(На видео – с 21:00)
- С полуночи 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.