Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, при каких условиях в Украине может быть введен двойное гражданство.

Об этом глава МИД сообщил во время ток-шоу “Право на власть“.

“Первое – двойное гражданство невозможно для государственных служащих и второе 0 никакого гражданства со страной агрессором. Это могут быть дополнительные критерии”, – добавил он.

Кулеба добавил, что для этого должны быть предусмотрены специальные критерии.

“Этот вопрос (двойного гражданства – ред.) Вызывает дискуссии. Я лично считаю, что мы должны найти сбалансированное решение. Давайте смотреть правде глаза: миллионы украинцы по разным причинам выехали за границу, но хотят оставаться гражданами Украины и в самые трудные времена помогали Украине”, – сказал Кулеба.