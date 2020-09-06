На повестке дня саммита Украина-ЕС, запланированном на 1 октября 2020 года, широкий круг вопросов.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью “Радио Свобода”.

“Моя коллега, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина очень энергично занимается подготовкой этого саммита и наполнением его таким мощным содержанием”, – сказал Кулеба.

По его словам, европейская интеграция Украины – это настолько масштабный процесс, его нельзя сузить до чего-то одного.

“Нас интересует и обновление Соглашения об ассоциации. Нас интересует интеграция в цифровой рынок. Нас интересует прогресс в сфере юстиции, углубление сотрудничества в сфере юстиции. Нас интересует дальнейшее сотрудничество с ЕС в сдерживании российской агрессии”, – перечислил он.

Кроме того, Кулеба отметил, что Украина заинтересована в участии Евросоюза в восстановлении оккупированной части Донбасса после ее освобождения.

Предыдущий саммит Украина – ЕС состоялся в июле прошлого года. По его итогам были подписаны соглашения о финансовой поддержке гражданского общества, децентрализации, антикоррупционных мер и реформ.

СПРАВКА. Подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС произошло в два этапа. 21 марта 2014 года во время внеочередного саммита Украина – ЕС была подписана политическая часть Соглашения. 27 июня 2014 года в ходе заседания Совета ЕС пятым президентом Украины Петром Порошенко и руководством Европейского Союза была подписана экономическая часть Соглашения.

1 сентября 2017 года после длительного процесса ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу в полном объеме. Документ предусматривает создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.