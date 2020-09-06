Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью “Радио Свобода”.
“Моя коллега, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина очень энергично занимается подготовкой этого саммита и наполнением его таким мощным содержанием”, – сказал Кулеба.
По его словам, европейская интеграция Украины – это настолько масштабный процесс, его нельзя сузить до чего-то одного.
“Нас интересует и обновление Соглашения об ассоциации. Нас интересует интеграция в цифровой рынок. Нас интересует прогресс в сфере юстиции, углубление сотрудничества в сфере юстиции. Нас интересует дальнейшее сотрудничество с ЕС в сдерживании российской агрессии”, – перечислил он.
Кроме того, Кулеба отметил, что Украина заинтересована в участии Евросоюза в восстановлении оккупированной части Донбасса после ее освобождения.
Предыдущий саммит Украина – ЕС состоялся в июле прошлого года. По его итогам были подписаны соглашения о финансовой поддержке гражданского общества, децентрализации, антикоррупционных мер и реформ.
СПРАВКА. Подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС произошло в два этапа. 21 марта 2014 года во время внеочередного саммита Украина – ЕС была подписана политическая часть Соглашения. 27 июня 2014 года в ходе заседания Совета ЕС пятым президентом Украины Петром Порошенко и руководством Европейского Союза была подписана экономическая часть Соглашения.
1 сентября 2017 года после длительного процесса ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу в полном объеме. Документ предусматривает создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.
- В ноябре прошлого года Кабинет Министров принял постановление, которым внес изменения в План мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
- Кабинет Министров Украины открыл для общественности доступ к онлайн-системе “Пульс Соглашения”, которая осуществляет мониторинг реализации Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС.
- В ноябре прошлого года во время заседания Комитета ассоциации Украина-Европейский союз стороны провели “вступительный” разговор касательно совершенствования текста Соглашения об ассоциации.