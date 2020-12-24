В следующем, 2021 году, работа Министерства иностранных дел Украины и украинских дипломатов будет сосредоточена на семи приоритетных направлениях.

Об этом сообщил сегодня на итоговом годовом онлайн-брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба.

“Сегодня я хочу обозначить ТОП-7 приоритетов и задач украинской дипломатии на следующий год. Некоторые из них продолжат то, над чем мы работали в этом году, некоторые продемонстрируют новое качество. Это то, над чем мы работали, к чему готовились, чтобы в следующем году на полную мощность развернуть свою деятельность”, – отметил он.

Кулеба подчеркнул, что первым приоритетом является “противодействие российской агрессии и укрепление безопасности Украины”.

“Эта тема пронизывает всю нашу деятельность, потому что безопасность государства – прежде всего. Если нет безопасности государства, то со всем другим работать становится намного сложнее”, – заявил министр.

Второй приоритет – вопросы, связанные с эпидемией коронавируса COVID-19. Кулеба отметил, что болезнь не исчезнет в 2021 году, в связи с чем дипломатия продолжит помогать Министерству охраны здоровья противостоять вызовам.

Третьим приоритетом, по словам министра, является запуск Крымской платформы (инициированной Украиной международной площадки для дискуссии по проблемам Крыма и деоккупации полуострова).

Четвертым приоритетом Кулеба назвал разработку “качественно новой и эффективной” политики Украины “в отношении зарубежных украинцев”.

“Потребность в такой политике перезрела. Нам надо вывести взаимодействие с заграничным украинством на качественно новый уровень, свежим глазом посмотреть на саму структуру зарубежных украинцев. Потому что в результате ряда волн миграции это очень разные люди, в очень разных странах, у которых есть отличающиеся потребности. А потребность Украинского государства относительно них есть одна: это сохранять единство украинского сообщества в мире, где бы люди не находились и чем бы они не занимались”, – объяснил глава МИД.

Пятым приоритетом является “наращивание украинского экспорта в мире и привлечение инвестиций”. Кулеба сообщил, что уже в этом году были изменены подходы к работе с экспортерами, и в дальнейшем эта деятельность продолжится.

Шестой приоритет – работа над тем, “чтобы Украина удерживала и укрепляла свои позиции в сфере возобновляемой энергетики” (в частности водородной).

“Энергетика не является исключительно экономическим вопросом. Это сейчас вопрос политики. И тот, кто отстанет в переходе на зеленую экономику, отстанет в своем развитии и потеряет позиции в мире”, – считает министр.

Седьмым приоритетом Кулеба назвал развитие отношений Украины со странами Африки.

“В 2021 году – и это наш седьмой приоритет – мы откроем новый горизонт для украинской дипломатии, украинского бизнеса. Это Африка. Мы очень тщательно готовились к выходу на Африканский континент. Целый год мы анализировали, взвешивали свои возможности со своими амбициями. Мы не хотим кавалерийской атакой туда влезать, там очень сложный регион. Но мы построили осторожную, взвешенную, но, надеюсь, действенную политику, которая позволит укрепить наши позиции на этом континенте. Это будет выгодно украинскому бизнесу, государству и гражданам”, – рассказал глава МИД.

Кулеба добавил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД подать на его рассмотрение “стратегический документ относительно отношений со странами Африки” (и это поручение будет выполнено).

(На видео – с 2:00)