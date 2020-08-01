Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сохранять дипломатические отношения с Россией стоит для помощи украинским политзаключенным, которые незаконно удерживаются на территории РФ.

Об этом он проинформировал в интервью изданию “Главком”.

Так, отвечая на вопрос, правильно ли сделала Украина, что, отозвав посла из РФ, не разорвала дипломатические отношения, Кулеба заявил:

“Безусловно, правильно. И мы делаем правильно, не возвращая посла в РФ. Но это только верхушка айсберга. Есть пласт целый, кто кого не пускает и куда. Все это не удивительно, так как между нами идет война”.

Глава МИД напомнил, что в РФ находятся сотни украинских политзаключенных.

“У нас сотни политзаключенных, судебных процессов, которые надо посещать. У нас есть генконсульство в Ростове-на-Дону… Поэтому надо практически ко всему этому подходить. Политически расторжение отношений в 2014 году было бы правильным жестом, я никогда этого не отрицал. Но юридически, с точки зрения защиты интересов своих граждан, а Россия по сути охотится на них в оккупированном Крыму, у себя на территориях, это была бы ошибка. Нам необходимо там ограниченное дипломатическое присутствие для защиты интересов украинских граждан в РФ. Я считаю, что нынешняя конфигурация является наиболее сбалансированной и эффективной”, – отметил Кулеба.