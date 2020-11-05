Об этом сегодня на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

“Я могу официально подтвердить, что саммит Крымской платформы состоится в мае 2021 года. Надеемся, что ситуация с коронавирусом стабилизируется и мы будем иметь возможность провести саммит в столице Украины”, – сказал он.

Кулеба также отметил, что 3 ноября военный суд в Ростове осудил трех крымских татар по сфабрикованным обвинениям. В тот же день были задержаны трое корреспондентов “Крымской солидарности”. 4 ноября их отпустили.

“Но мы видим, что это системные репрессии против крымских татар и мы будем продолжать свою работу, чтобы остановить эти репрессии. И чтобы все, кто удерживаются – были освобождены”, – добавил министр.