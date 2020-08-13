Об этом рассказал сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, сейчас известно о трех задержанных украинцах: это волонтеры “Восток SOS” Константин Реуцкий и Евгений Васильев, а также Оксана Алешина.
“Посольство Украины во исполнение моего поручения направило две ноты в МИД Беларуси с запросом предоставить информацию обо всех гражданах Украины, задержанных правоохранительными органами с 9 по 12 августа. И предоставить информацию о причинах задержания, местах удерживания Константина Реуцкого, Евгения Васильева и третьей гражданки Оксаны Алешиной, которая была также вчера задержана“, – отметил Кулеба.
Он добавил, что Украина требует немедленного освобождения задержанных граждан.
“Мы требуем немедленной встречи консула с этими задержанными лицами. И если будет информация о других гражданах, то с ними также. Мы требуем немедленного и безусловного освобождения этих лиц с целью возвращения их в Украину”, – заявил Кулеба.
(На видео – с 4:00)
- Накануне стало известно, что белорусские силовики жестко задержали в Минске двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации “Восток SOS” Константина Реуцкий и Евгения Васильева. Им инкриминируют статью о “массовых беспорядках”.
- Несколько десятков правозащитных, благотворительных и общественных организаций выступили с открытым заявлением в поддержку задержанных в Беларуси волонтеров “Восток SOS” Константин Реуцкого и Евгения Васильева.
- Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам пока не посещать территорию Беларуси до стабилизации там ситуации.
- Утром 12 августа в МИД Украины сообщали, что в Беларуси во время массовых протестов избили украинского фотокорреспондента и задержали 9 граждан Украины. По результатам предпринятых посольством мер на следующий день их освободили из-под стражи.