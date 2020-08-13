В Министерство иностранных дел Республики Беларусь направлены две ноты по поводу задержанных на протестах украинцев. Известно о задержании еще одной гражданки Украины.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, сейчас известно о трех задержанных украинцах: это волонтеры “Восток SOS” Константин Реуцкий и Евгений Васильев, а также Оксана Алешина.

“Посольство Украины во исполнение моего поручения направило две ноты в МИД Беларуси с запросом предоставить информацию обо всех гражданах Украины, задержанных правоохранительными органами с 9 по 12 августа. И предоставить информацию о причинах задержания, местах удерживания Константина Реуцкого, Евгения Васильева и третьей гражданки Оксаны Алешиной, которая была также вчера задержана“, – отметил Кулеба.

Он добавил, что Украина требует немедленного освобождения задержанных граждан.

“Мы требуем немедленной встречи консула с этими задержанными лицами. И если будет информация о других гражданах, то с ними также. Мы требуем немедленного и безусловного освобождения этих лиц с целью возвращения их в Украину”, – заявил Кулеба.

(На видео – с 4:00)