Для Украины сейчас нецелесообразно вводить или присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси.

Об этом сообщил сегодня на итоговом годовом онлайн-брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что экономика – “это та сфера, которая важна и для народа Украины, и для народа Беларуси”, в связи с чем необходимо реализовывать “очень взвешенную политику”.

Однако, по словам Кулебы, белорусские чиновники, причастные к репрессиям против своего народа, должны понести ответственность.

“Что касается санкций Европейского Союза, то мы все санкции изучаем. Мы должны пройти свои внутренние государственные процедуры по внедрению тех или иных санкций ЕС. Но я могу подтвердить вам абсолютно искренне свою позицию: я считаю, что Украине нецелесообразно на данном этапе вводить или присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси. Что касается санкций против различных белорусских чиновников, задействованных в репрессиях против белорусского народа, то эти люди, безусловно, должны нести ответственность“, – подчеркнул министр.

Кулеба также напомнил, что в среду,23 декабря, Правительство Украины приняло решение, которое “отвечает интересам белорусов, чувствующих себя под давлением в Беларуси”. Это решение еще больше упростило процедуры, связанные с их возможным переездом и трудоустройством в нашей стране.

“Эту политику поддержки белорусского народа Правительство Украины решительно продолжит”, – уточнил глава МИД.

(На видео – с 34:10)