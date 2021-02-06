Об этом рассказал в интервью “Радио Свобода” министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя недавние телефонные переговоры с Блинкеном.
“Госсекретарь меня сразу, буквально с ходу, заверил в том, что США прочно и твердо будут стоять рядом с Украиной в противодействии российской агрессии”, – подчеркнул Кулеба.
Министр отметил, что по итогам переговоров с Блинкеном “есть общее понимание и договоренность о том, что динамика отношений Украины и США будет усилена”.
“На это есть политическая воля обеих сторон. Это очень важно. Второй момент. Все вопросы поддержки Украины в военной, в экономической сфере остаются, поддержка трансформаций Украиной – все они остаются на повестке дня, и США готовы усиливать свое взаимодействие”, – рассказал Кулеба.
Глава МИД уточнил, что речь идет, в том числе, и о предоставлении нашей стране летального оружия.
“Помните, было много подозрений, что администрация Байдена вернется к политике администрации Обамы. Но уже в первом разговоре господин Блинкен четко сказал, что, включая вопрос предоставления летального вооружения, политика останется неизменной и будет еще активизирована. То есть это отход от политики Обамы, который не давал нам летальное оружие”, – проинформировал Кулеба.
(На видео – с 3:30 и 7:15)
- Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил, что Вашингтон продолжит оказывать Украине экономическую и военную помощь.
- 26 января Сенат США утвердил назначение Энтони Блинкена на должность государственного секретаря — руководителя Госдепартамента. Блинкен выступает за жесткую позицию в отношении России. #Буквы рассказывали, что известно о преемнике Майка Помпео.
- Энтони Блинкен рассказывал об отчиме, пережившем Холокост, и деде, который эмигрировал из Киева.