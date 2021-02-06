Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что в вопросе российской агрессии Вашингтон "будет твердо стоять рядом с Украиной".

Об этом рассказал в интервью “Радио Свобода” министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя недавние телефонные переговоры с Блинкеном.

“Госсекретарь меня сразу, буквально с ходу, заверил в том, что США прочно и твердо будут стоять рядом с Украиной в противодействии российской агрессии”, – подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что по итогам переговоров с Блинкеном “есть общее понимание и договоренность о том, что динамика отношений Украины и США будет усилена”.

“На это есть политическая воля обеих сторон. Это очень важно. Второй момент. Все вопросы поддержки Украины в военной, в экономической сфере остаются, поддержка трансформаций Украиной – все они остаются на повестке дня, и США готовы усиливать свое взаимодействие”, – рассказал Кулеба.

Глава МИД уточнил, что речь идет, в том числе, и о предоставлении нашей стране летального оружия.

“Помните, было много подозрений, что администрация Байдена вернется к политике администрации Обамы. Но уже в первом разговоре господин Блинкен четко сказал, что, включая вопрос предоставления летального вооружения, политика останется неизменной и будет еще активизирована. То есть это отход от политики Обамы, который не давал нам летальное оружие”, – проинформировал Кулеба.

(На видео – с 3:30 и 7:15)