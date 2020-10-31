Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос прекращения безвизового режима с Евросоюзом, который возник после скандального решения Конституционного суда относительно декларирования, сейчас снят с повестки дня.

Такое мнение он выразил в интервью “Радио НВ”.

“29 октября МИД весь день занимался преодолением последствий этой проблемы. Мы коммуницировали с нашими партнерами, и в тот момент, когда они увидели решительную настроенность президента и правительства не только словом, но и делом преодолевать последствия решения Конституционного суда, то у них отлегло от сердца… После решений СНБО и Кабмина я убежден, что вопрос временного прекращения действия “безвиза” с ЕС снят с повестки дня“, – подчеркнул Кулеба.

По словам министра, пока что “единственные репутационные риски”, которые испытывает Украина из-за решения КСУ, — это фактическое разрушение антикоррупционной инфраструктуры, “которая была создана совместно с международными партнерами в интересах украинского народа и европейской интеграции Украины”.

“Сейчас это единственная проблема, которая стоит на повестке дня”, – заявил глава МИД.

Кулеба также подтвердил, что такие структуры в Украине, как НАПК, НАБУ и Высший антикоррупционный суд, очень важны для европейских и американских партнеров, поскольку “они чувствуют свою ответственность за созданную инфраструктуру, и для них она суперпринципиальна”.

“Но Конституционный суд просто разрушил эту инфраструктуру. А если вспомнить, что на рассмотрении Конституционного суда находится представление относительно конституционности Антикоррупционного суда, и взгляды КСУ теперь довольно понятны, то, по сути, в руках КСУ сейчас есть возможность просто демонтировать всю антикоррупционную инфраструктуру в государстве. Это недопустимо”, – отметил Кулеба.

Решение КСУ касательно НАПК и неправдивого декларирования

27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.

В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.

В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.

Послы стран “Большой семерки” осудили решение Конституционного суда Украины. Они отметили, что расценивают это решение как попытку отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства.

Также сообщалось, что решение КСУ может стать основанием для временного приостановления безвизового режима с Евросоюзом.

Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и возможностей НАПК.

29 октября Кабинет Министров Украины обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников. Впоследствии Национальное агентство по предупреждению коррупции вернуло доступ к единому реестру электронных деклараций.