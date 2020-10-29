Решение Конституционного суда Украины об отмене ответственности за ложное декларирование является серьезным ударом для взаимодействия с западными партнерами.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“С одной стороны, в государстве, которое исповедует принцип верховенства права, а именно таким является Украина, надо уважать решения судов, любого суда. Но нельзя при этом не констатировать, что вчерашнее решение Конституционного суда создает серьезную проблему. Проблему не только для внутреннего развития Украины, но и для наших отношений с партнерами, которые способствовали созданию антикоррупционной инфраструктуры Украины”, – отметил министр.

Отвечая на уточняющий вопрос, ставит ли решение КСУ под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом, Кулеба сообщил, что оно “является серьезным ударом”, но еще не разрушает отношения. Теперь все зависит от шагов, которые предпримет украинская власть.

“Я убежден, что само по себе решение Конституционного суда, хотя и является серьезным ударом, но еще не разрушает наше взаимодействие с западными партнерами. В то же время, если не удастся преодолеть негативные последствия этого решения и обеспечить надлежащее функционирование антикоррупционной инфраструктуры, тогда у нас будет проблема”, – подчеркнул Кулеба.

Он напомнил, что существование и эффективное функционирование этой инфраструктуры является важным элементом взаимодействия Украины с западными партнерами.

Кулеба заверил, что и президент Украины Владимир Зеленский, и Кабинет Министров (в том числе Министерство иностранных дел) “абсолютно решительно и принципиально настроены на преодоление последствий проблемы, созданной решением КСУ”.

“И уже вскоре вы увидите конкретные шаги в этом направлении”, – заверил он.

Министр уточнил, что задача МИД в этой ситуации – совместно с партнерами “найти оптимальные пути решения созданной проблемы и обеспечить, чтобы антикоррупционная инфраструктура в Украине действовала надлежащим образом”.

“Мы будем делать это не потому, что от нас это кто-то просит извне. Мы будем делать это, потому что борьба с коррупцией отвечает украинским интересам, интересам украинского народа, укреплению благосостояния украинцев и дальнейшему движению Украины по пути европейской интеграции”, – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД проинформировал, что вчера в течение дня власти анализировали решение КСУ и пути выхода из ситуации. Сегодня эти консультации продолжились.