Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорить "список" військової допомоги США із держсекретарем Ентоні Блінкеном під час його візиту до Києва.

Про це очільник українського МЗС розповів в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

За словами Кулеби, в рамках цього Україна проситиме про системи протиповітряної оборони та антиснайперські технології.

“Я хочу чітко пояснити, що йдеться не лише про отримання її (зброї – ред.) від Сполучених Штатів, а й про її придбання у США”, – наголосив Кулеба.

“Ми хочемо, щоб це партнерство працювало в обох напрямках. Воно повинно бути взаємовигідним”, – додав він.

Кулеба зазначив, що хоче, щоб Україна розглядалася в США як “східний кордон демократії” у Центральній Європі та регіоні Чорного моря, а також була “інтегрована у Захід”, включно з НАТО.

Коментуючи членство в НАТО, очільник МЗС заявив, що Україна повинна мати чітку дорожню карту вступу в Альянс.

“Членство в НАТО настане не за один день… Але ми повинні мати чітку покрокову дорожню карту нашого вступу до НАТО. І тут США можуть нам допомогти”, – вважає Кулеба.