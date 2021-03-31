Об этом глава МИД сообщил в Twitter.
“Я провел содержательный и предметный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на фоне системного обострения Россией ситуации безопасности на востоке Украины и в Крыму”, – написал министр.
По его словам, во время переговоров обсудили направления усиления взаимодействия в сфере безопасности.
Других деталей Кулеба не сообщил.
Напомним, что 26 марта вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины. Отмечается, что в результате обстрела, четверо украинских военнослужащих погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение. Впоследствии стало известно имя одного из погибших — это подполковник Вооруженных сил Украины Коваль Сергей Васильевич.
Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должны придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.
За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество обстрелов со стороны оккупантов. Например, 12 марта было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, в результате чего один украинский защитник погиб, еще один получил боевое травмирование.
- 19 февраля СНБО принял тайное решение в связи с обострением в зоне ООС.
- 18 марта руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече советников лидеров “нормандской четверки” предложил принять заявление о возвращении к режиму полного прекращения огня на Донбассе.
- Президент Украины Владимир Зеленский признал, что после введения санкций в отношении Виктора Медведчука и телеканалов, которые с ним связывают, наблюдается обострение на Донбассе.