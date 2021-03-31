Об этом глава МИД сообщил в Twitter.

“Я провел содержательный и предметный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на фоне системного обострения Россией ситуации безопасности на востоке Украины и в Крыму”, – написал министр.

По его словам, во время переговоров обсудили направления усиления взаимодействия в сфере безопасности.

Других деталей Кулеба не сообщил.

Напомним, что 26 марта вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины. Отмечается, что в результате обстрела, четверо украинских военнослужащих погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение. Впоследствии стало известно имя одного из погибших — это подполковник Вооруженных сил Украины Коваль Сергей Васильевич.