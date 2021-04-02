Об этом шла речь в эфире шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.
“Эта неделя была беспрецедентной для украинского-американских отношений. Переговорили советники по вопросам нацбезопасности президента США и руководитель Офиса президента Украины, министры иностранных дел Украины, начальники Генштаба, министры обороны двух стран. Квинтэссенцией этого диалога стал сегодняшний разговор двух президентов”, — отметил Кулеба.
Министр подчеркнул, что США “знали, что мы хотим поговорить, потому что ситуация очень серьезная”, но решение провести переговоры сегодня инициировала американская сторона.
“Хочу подчеркнуть, что сегодня в Соединенных Штатах выходной день, там сегодня Страстная пятница. Несмотря на это, президент Байден позвонил президенту Зеленскому, чтобы поддержать Украину”, — добавил Кулеба.
На видео с 23 минуты
Первый разговор Байдена и Зеленского: что известно?
В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Во время телефонного разговора Джо Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непрерывной агрессии России на Донбассе и в Крыму.
По данным американского издание Politico лидеры США и Украины говорили от 30 до 40 минут. Байден отметил свою приверженность к Украине и сказал, что всем сердцем и мыслями верит в ее успех.
Разговор состоялся на фоне обострения на Донбассе, а также после сообщений о стягивании российских войск к границе Украины.
Издание Politico отмечает, что украинские чиновники неделями настаивали на телефонном звонке между Зеленским и Байденом, в том числе во время недавнего звонка советника по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана и руководителя Офиса Зеленского Андрея Ермака.
1 апреля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. Уже второй раз за последние полтора месяца министры обсудили направления усиления взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны.
Остин выразил обеспокоенность последними действиями Российской Федерации и передал министру обороны Украины заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.
- Пятый президент Петр Порошенко поприветствовал новость о первом разговоре президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.