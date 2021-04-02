Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который присутствовал во время первого разговора между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом, рассказал, кто выступил ее инициатором.

Об этом шла речь в эфире шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

“Эта неделя была беспрецедентной для украинского-американских отношений. Переговорили советники по вопросам нацбезопасности президента США и руководитель Офиса президента Украины, министры иностранных дел Украины, начальники Генштаба, министры обороны двух стран. Квинтэссенцией этого диалога стал сегодняшний разговор двух президентов”, — отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что США “знали, что мы хотим поговорить, потому что ситуация очень серьезная”, но решение провести переговоры сегодня инициировала американская сторона.

“Хочу подчеркнуть, что сегодня в Соединенных Штатах выходной день, там сегодня Страстная пятница. Несмотря на это, президент Байден позвонил президенту Зеленскому, чтобы поддержать Украину”, — добавил Кулеба.

На видео с 23 минуты