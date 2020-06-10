Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что информация о том, что Украина создает Береговский район в угоду интересам Венгрии является фейком.

“Правда: Береговский район уже давно и счастливо существует и имеет право продлить свое существование. Речь идет только о присоединении к нему Виноградовского района в пределах реформы. Решение о присоединении этого района принималось не МИДом, но мы поддерживаем административно-территориальную реформу, которая является действительно европейской и прогрессивной”, – пояснил министр.

Кулеба также отметил, что во время визита в Будапешт он не брал на себя обязательство создать Береговский район.

“Правда: Никакие такие обязательства во время моего визита в Будапешт я не брал. МИД выступает за защиту прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, но не ведет никаких переговоров ни с одной страной по созданию “национальных” районов или округов. Такие переговоры противоречили бы Конституции, законодательству и национальным интересам Украины”, – подчеркнул он.

По его словам, дипломаты также не “сливали” украинские интересы в отношениях с Венгрией.

“Правда: дипломаты работают над нормализацией отношений с Венгрией, потому что это отвечает стратегическим интересам Украины, в частности интересам нашей евроантлантической интеграции, и Центральной Европы в целом. Мы в МИД ищем компромиссы в украинско-венгерских отношениях, однако никогда не предадим наши интересы, не перейдем “красные линии”, которые бы вредили суверенитету и территориальной целостности Украины. Кстати, на одной из них мы твердо стоим, и я об этом неоднократно говорил публично: мы отклоняем требования дополнительно менять закон об образовании”, – пояснил министр.

Кроме того, он подчеркнул, что ни одно иностранное государство не имеет права диктовать Украине каким образом организовывать общины, районы или области.

“Для нас абсолютно неприемлемы любые вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины”, – резюмировал Кулеба.