Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с молдавским коллегой Аурелиу Чокоем. Беседа касалась похищения украинского судья Николая Чауса в Кишиневе.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Министерство отмечает, что Чаус “четыре года назад незаконно, при не до конца выясненных обстоятельствах попал на территорию Молдовы, где попросил политического убежища, а ныне исчез в Молдове при не менее странных обстоятельствах”.

Кулеба отметил, что Украина рассчитывала на отказ Молдовы предоставить ему убежище и последующую экстрадицию. Он убеждал собеседника, что Украина не имеет отношения к нынешней ситуации с Чаусом.

“Министр отметил, что Украина не причастна к нынешней ситуации с Николаем Чаусом, а для установления всех ее обстоятельств, в частности места пребывания бывшего судьи, предлагает Молдове создать совместную рабочую группу. Он также заверил, что для Украины Молдова была, есть и остается другом”, — информирует ведомство.

Также Кулеба заявил, что ситуацию вокруг Чауса пытаются использовать для ухудшения отношений между государствами и их европейских перспектив.

Кто такой Чаус и известно о его похищении?

Николай Чаус — бывший судья Днепровского райсуда Киева, известный тем, что принимал решение против Автомайдана и подлежал люстрации, но люсрирован не был.

9 августа 2016 года детективы НАБУ поймали Николая Чауса на взятке в $150 тысяч. На месте передачи взятки изъяли стеклянную банку, куда судья спрятал деньги. Судью задержали, поскольку, согласно Конституции, у него был судейский иммунитет.

Высший совет правосудия 28 ноября 2017 года уволил Николая Чауса с должности судьи Днепровского районного суда Киева. В октябре того же года Интерпол объявил Чауса в розыск.

С тех пор он находился в Молдове. 11 июля президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство Молдовы посодействовать в экстрадиции Николая Чауса.

3 апреля адвокат Чауса Юлиан Балан рассказал, что его клиента похитила группа неизвестных вооруженных мужчин. На это отреагировала президент Молдовы Майя Санду. Также было опубликовано видео, на котором, как предполагается, зафиксирован момент похищения.

Впоследствии СМИ Молдовы со ссылкой на Telegram-канал “Индекс”, приближенный к молдавским социалистам, заявили, что Чауса вывезли в Украину на авто Toyota RAV 4, которое, как заявлено, принадлежит посольству Украины.

Затем тот же канал сообщил, что якобы за рулем Toyota RAV 4 находился военный атташе посольства Сергей Сметанюк, мандат которого истекает 9 апреля.