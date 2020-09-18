Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об отсутствии прогресса в Минских переговорах, напомнив, что Россия является стороной конфликта.

Соответствующий пост Кулеба опубликовал на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что при действующем правительстве Украины и президенте Владимире Зеленском не стоит ждать прогресса в выполнении Минских соглашений.

Он считает, что украинская власть только обвиняет Россию и добивается продления санкций против РФ от ЕС и США.

Кулеба назвал это заявление Лаврова “старой песней, которая всем надоела”.

“В ходе снова пошла заезженная пластинка, что России на Донбассе нет, и что Украина не хочет выполнять Минские договоренности. Все это мы слышим уже седьмой год подряд, собственно с начала российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.

Мне особенно обидно читать эти слова министра Лаврова именно сейчас, когда Украина прилагает как никогда много усилий именно для того, чтобы урегулировать конфликт, принести мир, деоккупировать свои территории Донецкой и Луганской областей”, — прокомментировал он.

Кулеба отметил, что Россия подписала все Минские договоренности с 2014 года и по сей день, подтверждающие статус Российской Федерации как стороны конфликты.

Министр напомнил, что с начала войны в Донбассе имели место многочисленные нарушения именно со стороны России. Он отметил, что РФ:

нафаршировала ОРДЛО образцами российского вооружения, в частности новых и экспериментальных, которые используют на украинской земле как на армейском полигоне;

осуществляла артиллерийские обстрелы украинской территории с территории Российской Федерации и привлекала регулярные подразделений российской армии к военным действиям в Украине;

сбила пассажирский авиалайнер MH17 из российской установки “Бук”;

ввела российский рубль, который охватил все сферы жизни на неподконтрольных территориях;

навязывает российские паспорта украинцам, проживающих в оккупации;

ввела российские образовательные программы, которые промывают мозги детям наших соотечественников;

создала российское налоговое поле и много других вещей, которые с настойчивостью, заслуживающей лучшего применения, насаждаются Москвой на временно оккупированных территориях Украинской Донбасса;

захватила в 2017 году промышленные предприятия и банально разграбила и вывезла промышленные мощности когда величественных индустриальных гигантов Донбасса;

вывела свой персонал из Совместного центра контроля и координации, поставив под угрозу практическое обеспечение режима прекращения огня;

блокирует выполнение уже достигнутых в рамках ТКГ договоренностей относительно новых участков разминирования и разведения сил и средств, а также освобождения удерживаемых лиц;

создает системные препятствия для СММ ОБСЕ и международных гуманитарных организаций, в частности МККК, для выполнения своих мандатов в зоне конфликта;

использует в процессе мирного урегулирования язык откровенных угроз и нескрываемого шантажа.￼

“Вот такая она настоящая русская песня об оккупированных ею районы Украины”, — резюмировал Кулеба.

Напомним, 16 сентября состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Переговоры продолжались почти часов. Россия продолжала блокировать работу политической подгруппы, требуя внесения украинским парламентом изменений в постановления о проведении выборов.

Кроме того, во время переговоров между главами делегации Украины и России Леонидом Кравчуком и Борисом Грызловым произошла перепалка по поводу статуса ОРДЛО.