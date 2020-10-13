Об этом он заявил сегодня на брифинге.

Кулеба уточнил, что также будет выступать против идеи призыва к украинцам массово возвращаться домой из-за границы.

“Болезнь осталась та же, но инструментарий реагирования на нее сузился по сравнению с началом пандемии. Лично я, если этот вопрос (о закрытии границ, – ред.), появится в повестке дня, буду выступать против введения запрета на въезд иностранцам. Также буду выступать против идеи призывать украинцев массово возвращаться домой”, – подчеркнул Кулеба.

Министр напомнил, что в начале пандемии МИД совместно с другими органами власти “выполнили свою функцию по содействию украинцам в возвращении домой”.

“Это была беспрецедентная масштабная операция… Но уже наступила новая реальность: все, кто хотел, уже вернулись, все, кто решил остаться там, где они есть, остались. Поэтому сейчас важно не генерировать новые миграционные потоки, потому что каждое движение – это подвергание себя опасности”, -отметил Кулеба.

(На видео – с 18:30)