Об этом он заявил сегодня на брифинге.
Кулеба уточнил, что также будет выступать против идеи призыва к украинцам массово возвращаться домой из-за границы.
“Болезнь осталась та же, но инструментарий реагирования на нее сузился по сравнению с началом пандемии. Лично я, если этот вопрос (о закрытии границ, – ред.), появится в повестке дня, буду выступать против введения запрета на въезд иностранцам. Также буду выступать против идеи призывать украинцев массово возвращаться домой”, – подчеркнул Кулеба.
Министр напомнил, что в начале пандемии МИД совместно с другими органами власти “выполнили свою функцию по содействию украинцам в возвращении домой”.
“Это была беспрецедентная масштабная операция… Но уже наступила новая реальность: все, кто хотел, уже вернулись, все, кто решил остаться там, где они есть, остались. Поэтому сейчас важно не генерировать новые миграционные потоки, потому что каждое движение – это подвергание себя опасности”, -отметил Кулеба.
(На видео – с 18:30)
- В конце августа Кабинет Министров ввел запрет на въезд иностранцев в Украину (исключения была предусмотрены для отдельных категорий граждан). Запрет действовал с 28 августа по 28 сентября.
- 28 сентября Кабинет Министров изменил правила въезда иностранцев в Украину на период действия карантина. В частности, запрещается пересекать госграницу иностранцам и лицам без гражданства без полиса (свидетельства, сертификата) страхования (с некоторыми исключениями).