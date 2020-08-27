Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что из-за сфальсифицированных выборов и агрессивной реакции Минска на протесты в Беларуси все контакты с белорусской стороной "на паузе".

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на власть”.

В прямом эфире ведущая шоу поставила министру вопрос о том, как будут дальше развиваться двусторонние отношения с властями Беларуси учитывая силовой разгон протестующих, приведший к жертвам, и вероятную причастность действующего руководства государства к этому.

В ответ Кулеба отметил, что Украина уже неоднократно реагировала на события в Беларуси. В частности, не признала выборы, которые прошли в стране, свободными и соответствующими международным стандартам, присоединившись к соответствующей декларации Европейского Союза.

“Когда мы говорим о признании или непризнании выборов — это слишком узко. Выборы это не только день, когда все проголосовали и посчитали. Это кампания, доступ кандидатов к СМИ, то, что происходит с кандидатами (их сажают в тюрьму, или дают проводить собственную кампанию). По этой совокупности факторов мы приходим к выводу, что выборы не были свободными. Мы присоединились к позиции ЕС, разделяем ее”, — отметил он.

Также Кулеба указал, что Украина пошла на беспрецедентный шаг — вызвала своего посла из Беларуси и прекратила любые контакты с белорусской стороной в ответ на преступные действия белорусских властей против протестующих.

“У нас сейчас по сути все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу вам официально об этом заявить”, — заверил он.

Кулеба отметил, что пока неизвестно, приведут ли протесты к смене руководства Беларуси, соответственно, и придется ли украинской стороны вести переговоры с действующим руководством страны в дальнейшем.