Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дриана присоединение Франции к переговорам по деоккупации Крыму.

Об этом сообщили в пресс служба МИД.

В понедельник, 2 ноября, Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жаном-Ивом Ле Дрианом.

Министры среди прочего обсудили взаимодействие в рамках “нормандского формата” и вопрос деоккупации Крыму.

В частности, Кулеба сообщил французскому коллеге об инициативе создания Крымской платформы — международного формата, который консолидирует усилия международного сообщества по деоккупации Крыма — и пригласил присоединиться к инициативе.

“Ле Дриан выразил благодарность за приглашение и заверил, что принципиальная позиция Франции относительно непризнания попытки аннексии Крыма останется прежней, как и соответствующая политика ограничительных мер по отношению к России. В связи с этим французская сторона рассмотрит информацию о запуске Крымской платформы”, — отметили в МИД.