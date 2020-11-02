Об этом сообщили в пресс служба МИД.
В понедельник, 2 ноября, Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жаном-Ивом Ле Дрианом.
Министры среди прочего обсудили взаимодействие в рамках “нормандского формата” и вопрос деоккупации Крыму.
В частности, Кулеба сообщил французскому коллеге об инициативе создания Крымской платформы — международного формата, который консолидирует усилия международного сообщества по деоккупации Крыма — и пригласил присоединиться к инициативе.
“Ле Дриан выразил благодарность за приглашение и заверил, что принципиальная позиция Франции относительно непризнания попытки аннексии Крыма останется прежней, как и соответствующая политика ограничительных мер по отношению к России. В связи с этим французская сторона рассмотрит информацию о запуске Крымской платформы”, — отметили в МИД.
- Напомним, на днях президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Стамбуле. По итогам встречи они выступили с совместным заявлением. Согласно ему, Турецкая Республика подтвердила свою безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и поприветствовала сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украины.
- 23 сентября во время выступления в Генассамблее ООН президент Владимир Зеленский пригласил лидеров стран-участниц ООН принять участие в создании международной платформы для обсуждения деоккупации Крыму.