Об этом Кулеба сказал в интервью телеканалу “Украина 24”.
“Надо понимать Россию. Мы не должны тоже очаровываться Алексеем Навальным, с точки зрения интересов Украины. Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий”, – сказал он.
По мнению Кулебы, России придется в любом случае извиняться за аннексию Крыма.
“Еще извинения придется ему принести за российскую агрессию, если случится так, что Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе. Но, как я сказал, враг моего врага является моим другом. Поэтому если Навальный является врагом Путина, то мы поддерживаем Навального. Все очень просто”, – сказал он.
Напомним, Алексей Навальный заявлял, что теперь Крым де-факто “принадлежит” России, и реалии якобы такие, что Крым является “частью РФ” и никогда уже не вернется в Украину.
“Крым – это бутерброд с колбасой, или, чтоб его туда-сюда возвращать?” – говорил он.
- 17 января самолет с Алексеем Навальным приземлился в “Шереметьево”, политика задержали во время паспортного контроля. Впоследствии его арестовали на 30 суток.
- Министерство иностранных дел заявило, что Украина обеспокоена в связи с задержанием российского оппозиционера Алексея Навального.
- Европейский парламент принял резолюцию об аресте российского оппозиционера Алексея Навального. В ней содержатся призывы к расширению санкций против России, а также к остановке строительства газопровода “Северный поток-2”.
- В субботу, 23 января, по всей России на акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального были задержаны более трех тысяч человек.