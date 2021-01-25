Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал личность российского оппозиционера Навального, заявив, что им не стоит очаровываться, хотя Украина поддерживает его освобождение.

Об этом Кулеба сказал в интервью телеканалу “Украина 24”.

“Надо понимать Россию. Мы не должны тоже очаровываться Алексеем Навальным, с точки зрения интересов Украины. Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий”, – сказал он.

По мнению Кулебы, России придется в любом случае извиняться за аннексию Крыма.

“Еще извинения придется ему принести за российскую агрессию, если случится так, что Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе. Но, как я сказал, враг моего врага является моим другом. Поэтому если Навальный является врагом Путина, то мы поддерживаем Навального. Все очень просто”, – сказал он.

Напомним, Алексей Навальный заявлял, что теперь Крым де-факто “принадлежит” России, и реалии якобы такие, что Крым является “частью РФ” и никогда уже не вернется в Украину.

“Крым – это бутерброд с колбасой, или, чтоб его туда-сюда возвращать?” – говорил он.