Об этом он рассказал в интервью “РБК-Украина”.
Оксана Маркарова – опытный финансист, с 22 ноября 2018 до 4 марта 2020 возглавляла министерство финансов. Недавно Дмитрий Кулеба озвучил ее кандидатуру в качестве будущего посла Украины в США.
На вопрос, не сведутся украинско-американские отношения только к аспекту финансовой помощи, Кулеба ответил, что это надуманная проблема.
“Мы всех послов засылаем, в частности для того, чтобы они искали деньги – не просили, а искали. Что такое поиск денег? Это и привлечение инвестиций, и увеличение объемов торговли, открытия новых рынков для украинских компаний, и взаимодействие с фондами и международными финансовыми институтами. Скоро выйдет один украинский соцопрос, и вы увидите, что одним из самых больших ожиданий украинских граждан от украинской дипломатии являются торговля, инвестиции и привлечение денег в Украину”, – сказал он.
- 20 ноября стало известно, что экс-министр финансов Оксана Маркарова может стать новым послом Украины в Соединенных Штатах Америки. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, нынешний посол Украины в США Владимир Ельченко является “классиком украинской дипломатии, претензий к его работе нет”, но “принцип ротации в дипломатии никто не отменял”.