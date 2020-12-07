По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, кандидатуру экс-министра финансов Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в США утвердили не для того, чтобы она "просила там денег".

Об этом он рассказал в интервью “РБК-Украина”.

Оксана Маркарова – опытный финансист, с 22 ноября 2018 до 4 марта 2020 возглавляла министерство финансов. Недавно Дмитрий Кулеба озвучил ее кандидатуру в качестве будущего посла Украины в США.

На вопрос, не сведутся украинско-американские отношения только к аспекту финансовой помощи, Кулеба ответил, что это надуманная проблема.

“Мы всех послов засылаем, в частности для того, чтобы они искали деньги – не просили, а искали. Что такое поиск денег? Это и привлечение инвестиций, и увеличение объемов торговли, открытия новых рынков для украинских компаний, и взаимодействие с фондами и международными финансовыми институтами. Скоро выйдет один украинский соцопрос, и вы увидите, что одним из самых больших ожиданий украинских граждан от украинской дипломатии являются торговля, инвестиции и привлечение денег в Украину”, – сказал он.