Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
В ходе разговора он пригласил Шмид посетить Украину с рабочим визитом, в частности осуществить поездку на Донбасс и побывать на административной границе с оккупированным Крымом.
“Этот визит станет свидетельством важного значения Украины для ОБСЕ”, – уточнили в пресс-центре.
Шмид приняла приглашение посетить Украину, как только это позволят обстоятельства, связанные с карантинными ограничениями из-за пандемии COVID-19.
Генсек заверила министра, что российско-украинский конфликт будет находиться среди топ-приоритетов повестки дня ОБСЕ в 2021 году, отметили в МИД.
- 4 декабря впервые в истории генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стала женщина. Эту должность получила немка Хельга Шмид.