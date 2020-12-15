Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с новым генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В ходе разговора он пригласил Шмид посетить Украину с рабочим визитом, в частности осуществить поездку на Донбасс и побывать на административной границе с оккупированным Крымом.

“Этот визит станет свидетельством важного значения Украины для ОБСЕ”, – уточнили в пресс-центре.

Шмид приняла приглашение посетить Украину, как только это позволят обстоятельства, связанные с карантинными ограничениями из-за пандемии COVID-19.

Генсек заверила министра, что российско-украинский конфликт будет находиться среди топ-приоритетов повестки дня ОБСЕ в 2021 году, отметили в МИД.