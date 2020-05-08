После окончания пандемии коронавируса и открытия странами Европы своих границ у украинцев не должно возникнуть проблем с использованием безвизового режима.

Об этом в интервью изданию LB.ua заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“По приграничному движению мы не видим никаких деструктивных явлений. Не думаю, что у украинских граждан будут возникать системные проблемы с использованием безвизового режима“, – отметил он.

Глава МИД также выразил предположение, что Шенгенская зона на время пандемии “из абсолютного принципа превратится в относительный”.

“Каждая новая вспышка пандемии, если она случится, будет приводить опять к закрытию границ. Поэтому “Шенген” на время пандемии из абсолютного принципа превратится в относительный. То есть, все будет регулироваться в зависимости от ситуации. Но свободу передвижения внутри самой Шенгенской зоны, конечно, никто отменять не будет. Потому что это одно из фундаментальных достижений. Да и вообще отменить “Шенген” – это поставить под вопрос одну из основ Европейского Союза. Это как выбить из фундамента камень”, – сказал Кулеба.

Кроме того, он выразил мнение, что для Украины вопрос присоединение к Шенгенской зоне пока остро не стоит.

“Наше присоединение к “Шенгену” – это перспектива определенного времени, поэтому для нас эта проблема сейчас остро не стоит”, – заявил министр.