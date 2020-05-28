Общественная организация "Альянс.Глобал" обратилась к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и Президента Украины Владимира Зеленского с просьбой проверить недавний сообщение детского омбудсмена Николая Кулебы на "признаки дискриминации и подстрекательство к ненависти по признаку сексуальной ориентации".

Об этом говорится в обращении “Альянс.Глобал”.

Как сообщалось ранее, в начале мая клиника репродуктивной медицины BioTex опубликовала видеоролик, предназначенный для суррогатных родителей. В нем проинформировали о том, почти полсотни младенцев, рожденных суррогатными матерями из Украины для иностранных граждан, не могут покинуть страну вместе с родителями из-за карантина.

После публикации видео в Сети разгорелся скандал, на фоне которого Николай Кулеба выступил за запрет суррогатного материнства в Украине.

В своем посте Кулеба назвал суррогатное материнство “рабством” и отметил, что “супруги”, которым отдают детей, могут оказаться “гомосексуальными парами или насильниками”.

“Альянс.Глобал” считает, что это высказывание омбудсмена является гомофобным, а “из контекста публикации следует отрицание господином Кулебой права гомосексуальных людей на отцовство”.

“Государственный служащий, который является представителем защиты прав человека, не имеет ни юридического, ни морального права унижать человеческое достоинство и разжигать нетерпимость в украинском обществе. Мы напоминаем, что сексуальная ориентация не относится к числу легитимных ограничений в праве на отцовство и усыновление”, – отмечается в обращении.

Общественная организация призвала парламентского уполномоченного по правам человека и Президента не только дать оценку высказываниям Николая Кулебы, но и “принять соответствующие меры и обнародовать публично свою позицию относительно инцидента”.