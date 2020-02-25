Об этом сообщается на сайте theibns.org.

В список, состоящий из 21 банкноты разных стран мира, вошли украинские 1000 гривен.

Банкнота появилась в обращении 25 октября 2019 года.

На лицевой стороне изображен Владимир Вернадский. На оборотной стороне — здание президиума Национальной академии наук Украины.

Кроме украинской банкноты, в список номинантов вошли еще 20 участников:

  • 5 фунтов и 10 фунтов Северной Ирландии
  • 1000 швейцарских франков
  • 100 арубанских флоринов
  • 200 евро
  • 1000 норвежских крон
  • 10 грузинских лари
  • 500 кенийских шиллингов
  • 10 восточнокарибских долларов
  • 20 сингапурских долларов
  • 100-долларовая купюра Тринидад и Тобаго
  • 50 багамских долларов
  • 10 самоанских тал
  • 20 патак Макао
  • 15000 камбоджийских риелей
  • 5000 албанских леков
  • 20 австралийских долларов
  • 100 гонконгских долларов
  • 20 индийских рупий
  • 10 гамбийских даласи
  • 20 марокканских дирхамов.

По условиям конкурса, банкноты должны быть выпущены впервые в течение года и должны иметь определенную художественную ценность. Также купюры должны быть в обороте.

Претендентов оценивают по дизайну, защитным элементам и по тому, как они использованы в контексте художественного оформления.

Победителя выбирает специальное жюри, он будет объявлен по итогам собрания членов правления IBNS.