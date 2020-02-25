Об этом сообщается на сайте theibns.org.
В список, состоящий из 21 банкноты разных стран мира, вошли украинские 1000 гривен.
Банкнота появилась в обращении 25 октября 2019 года.
На лицевой стороне изображен Владимир Вернадский. На оборотной стороне — здание президиума Национальной академии наук Украины.
Кроме украинской банкноты, в список номинантов вошли еще 20 участников:
- 5 фунтов и 10 фунтов Северной Ирландии
- 1000 швейцарских франков
- 100 арубанских флоринов
- 200 евро
- 1000 норвежских крон
- 10 грузинских лари
- 500 кенийских шиллингов
- 10 восточнокарибских долларов
- 20 сингапурских долларов
- 100-долларовая купюра Тринидад и Тобаго
- 50 багамских долларов
- 10 самоанских тал
- 20 патак Макао
- 15000 камбоджийских риелей
- 5000 албанских леков
- 20 австралийских долларов
- 100 гонконгских долларов
- 20 индийских рупий
- 10 гамбийских даласи
- 20 марокканских дирхамов.
По условиям конкурса, банкноты должны быть выпущены впервые в течение года и должны иметь определенную художественную ценность. Также купюры должны быть в обороте.
Претендентов оценивают по дизайну, защитным элементам и по тому, как они использованы в контексте художественного оформления.
Победителя выбирает специальное жюри, он будет объявлен по итогам собрания членов правления IBNS.
- Национальный банк Украины с сегодняшнего дня вводит в оборот обновленную банкноту номиналом 200 гривен.