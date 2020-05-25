По результатам исследования, от "гидроксихлолхина" и "азитромицина" нет пользы при лечении коронавируса, однако они могут принести вред.

Об этом сообщается в исследовании авторитетного журнала The Lancer.

Отмечается, что исследователями был проведен анализ данных 96 032 пациентов из 671 больниц на всех континентах, госпитализированных с 20 декабря 2019 года по 14 апреля 2020 года.

Из числа исследованных людей 14 888 пациентов получали лечение хлорохином, макролидом и гидроксихолохином, а 81 144 пациента не получали данные препараты.

Отмечается, что после учета множественных факторов исследователям удалось выяснить, что в сравнении со смертностью в контрольной группе (которые не получали лечение этими препаратами) показатель смертности при принятии препаратов был связан с повышенными рисками.

Проценты смертей в группах:

– лечение гидроксихлорохином – 18,0%;

– лечение гидроксихлорохином с макролидом – 23,8%;

– лечение хлорохином – 16,4%;

– лечение хлорохином с макролидом – 22,2%.

В сравнении с контрольной группой (0,3%), прием хлорохина с макролидом (6,5%), гидроксихлорохина с макролидом (8,1%), гидроксихлорохина (6,1%) был связан с повышенными рисками развития желудочковой аритмии, которой до этого не было у пациентов.

“Мы не обнаружили никаких доказательств полезности гидроксихлорохина или хлорохина при использовании отдельно или с макролидом. Предыдущие данные были получены либо в небольших анекдотических исследованиях, либо в неубедительных небольших рандомизированных исследованиях”, – говорится в исследовании.

При этом в статье также подчеркивается, что используемые схемы лечения не следует использовать вне испытаний.