Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Coindesk.
Сообщается, что Bitcoin продолжает так называемое “ралли Санта Клауса” в конце года, достигнув отметки в 28 572 долларов. С начала декабря он уже вырос на 47% и находится на пути к самому ежемесячному приросту с мая 2019 года.
С начала 2020 Bitcoin вырос в цене почти в четыре раза на фоне роста интереса инвесторов.
Отметим, “ралли Санта Клауса” называют устойчивый рост фондового рынка с последней недели декабря до первых двух торговых дней января.
- Отметим, что в понедельник, 30 ноября, стоимость Bitcoin достигла $19686.