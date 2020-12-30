Криптовалюта Bitcoin сегодня, 30 декабря 2020 года, в очередной раз обновила свой исторический максимум, пробив отметку 28500 долларов. С начала месяца Bitcoin подорожал почти на половину.

Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Coindesk.

Сообщается, что Bitcoin продолжает так называемое “ралли Санта Клауса” в конце года, достигнув отметки в 28 572 долларов. С начала декабря он уже вырос на 47% и находится на пути к самому ежемесячному приросту с мая 2019 года.

С начала 2020 Bitcoin вырос в цене почти в четыре раза на фоне роста интереса инвесторов.

Отметим, “ралли Санта Клауса” называют устойчивый рост фондового рынка с последней недели декабря до первых двух торговых дней января.