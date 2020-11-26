Об этом сообщает агентство Reuters.
Еще в среду, 25 ноября, Bitcoin достиг трехлетнего максимума. Его стоимость составила 19 521 доллар. В четверг курс резко упал почти на 2600 долларов и медленно пошел вверх.
Курс криптовалюты резко обвалился на фоне слухов о том, что США рассматривает новые правила регулирования криптовалют, которые могут подорвать анонимность финансовых операций. Об этом накануне написал гендиректор калифорнийского обменника цифровых валют Coinbase Брайан Армстронг в своем Twitter.
Эксперты отмечают, что падение курса Bitcoin связано с этими слухами, а также массовым выводом прибыли инвесторами.
К слову, вместе с Bitcoin обвалились и другие популярные криптовалюты. В частности, Ethereum упала на 13%, XRP – на 20%.
- Ранее биткоин-инвесторы, в число которых входят ведущие хедж-фонды и управляющие капиталом, делают ставку на то, что виртуальная валюта может вырасти почти в пять раз — до 100 000 долларов — в 2021 году. Это пари привлекло внимание скептиков, считающих, что нестабильная криптовалюта – это спекулятивный актив, а не средство сбережения – как, например, золото.