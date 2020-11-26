Курс одной из самых популярных криптовалют мира Bitcoin после десятидневного уверенного роста резко обвалился. За день Bitcoin подешевел более чем на 2 тысячи долларов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Еще в среду, 25 ноября, Bitcoin достиг трехлетнего максимума. Его стоимость составила 19 521 доллар. В четверг курс резко упал почти на 2600 долларов и медленно пошел вверх.

Курс криптовалюты резко обвалился на фоне слухов о том, что США рассматривает новые правила регулирования криптовалют, которые могут подорвать анонимность финансовых операций. Об этом накануне написал гендиректор калифорнийского обменника цифровых валют Coinbase Брайан Армстронг в своем Twitter.

Эксперты отмечают, что падение курса Bitcoin связано с этими слухами, а также массовым выводом прибыли инвесторами.

К слову, вместе с Bitcoin обвалились и другие популярные криптовалюты. В частности, Ethereum упала на 13%, XRP – на 20%.