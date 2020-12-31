Курс Bitcoin в последний день года обновил исторический максимум

Об этом свидетельствуют данные сервиса Coindesk.
Отметим, что по состоянию на 13:50 стоимость Bitcoin составляет 29 050 долларов. За сутки Bitcoin вырос на 4,86%.
Ночью криптовалютные биржи зафиксировали максимальную стоимость в размере 29 280 долларов. Отметим, что это исторический максимум.
Инвесторы надеются, что до конца 2020 года стоимость Bitcoin превысит отметку в 30 000 долларов. Остаются считанные часы.
- Криптовалюта Bitcoin 30 декабря 2020 года в очередной раз обновила свой исторический максимум, пробив отметку 28500 долларов. С начала месяца Bitcoin подорожал почти на половину.
- Отметим, что в понедельник, 30 ноября, стоимость Bitcoin достигла $19686.