Курс Bitcoin в последний день года обновил исторический максимум

Криптовалюта Bitcoin за сутки подорожала более чем на 700 долларов. Курс продолжает двигаться вверх.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Coindesk.

Отметим, что по состоянию на 13:50 стоимость Bitcoin составляет 29 050 долларов. За сутки Bitcoin вырос на 4,86%.

Ночью криптовалютные биржи зафиксировали максимальную стоимость в размере 29 280 долларов. Отметим, что это исторический максимум.

Инвесторы надеются, что до конца 2020 года стоимость Bitcoin превысит отметку в 30 000 долларов. Остаются считанные часы.