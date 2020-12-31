Covid-19 Украина

обновлено 31.12.2020 в 14:02

Всего:

1055047 (+9699)

Болеют:

326521 (+9699)

Выздоровели:

709993 (+11803)

Умерло:

18533 (+209)

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30 декабря

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Курс Bitcoin в последний день года обновил исторический максимум

Криптовалюта Bitcoin за сутки подорожала более чем на 700 долларов. Курс продолжает двигаться вверх.

Четверг, 31 декабря 2020, 13:56

Об этом свидетельствуют данные сервиса Coindesk.

Отметим, что по состоянию на 13:50 стоимость Bitcoin составляет 29 050 долларов. За сутки Bitcoin вырос на 4,86%.

Ночью криптовалютные биржи зафиксировали максимальную стоимость в размере 29 280 долларов. Отметим, что это исторический максимум.

Инвесторы надеются, что до конца 2020 года стоимость Bitcoin превысит отметку в 30 000 долларов. Остаются считанные часы.

  • Криптовалюта Bitcoin 30 декабря 2020 года в очередной раз обновила свой исторический максимум, пробив отметку 28500 долларов. С начала месяца Bitcoin подорожал почти на половину.
Теги: криптовалюти, курс, bitcoin

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