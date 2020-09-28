Национальный банк Украины установил официальный курс на 29 сентября на уровне выше 28,30 гривен за доллар. Этот показатель является самым высоким с конца 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Так, официальный курс на вторник, 29 сентября, установлен на уровне 28,3062 гривен за доллар. Это почти на 4 копейки выше, чем на 28 сентября.

В последний раз курс приближался к этой отметке (28,2701 гривен за доллар) в январе 2019 года.

Выше (28,3909 гривен за доллар) показатель в последний раз был в декабре 2018 года.