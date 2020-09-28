Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Так, официальный курс на вторник, 29 сентября, установлен на уровне 28,3062 гривен за доллар. Это почти на 4 копейки выше, чем на 28 сентября.
В последний раз курс приближался к этой отметке (28,2701 гривен за доллар) в январе 2019 года.
Выше (28,3909 гривен за доллар) показатель в последний раз был в декабре 2018 года.
- Ранее сообщалось, что по индексу Биг-Мака украинская гривна недооценена по отношению к доллару на 61,9%. Курс гривны должен составлять около 10,33 гривен за доллар.
- Кабинет Министров Украины планирует заложить в государственный бюджет на 2021 курс доллара на уровне 29 гривен.