Межбанковский валютный рынок открылся сегодня резким падением курса гривны на фоне отставки главы Нацбанка Якова Смолия.

Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.

Курс на момент открытия торгов составил 27,11 − 27,14 грн/$. На момент закрытия межбанка курс был на уровне 26,86 − 26,88 грн/$.

Также известно, что НБУ с начала сессии продал $100 млн, немного сбив панику, но спрос на валюту продолжает преобладать.

Утром 2 июля курс гривны к доллару снизился до 26,74−27,01 грн/$ с 26,64−27,85 грн/$ накануне. На “сером” рынке курс гривны составил 26,80−27,01 грн/$.

Официальный курс на 2 июля установлен на уровне 26,77 грн/$.

В сравнении с показателем в среду, он вырос на 10 копеек.