Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.
Курс на момент открытия торгов составил 27,11 − 27,14 грн/$. На момент закрытия межбанка курс был на уровне 26,86 − 26,88 грн/$.
Также известно, что НБУ с начала сессии продал $100 млн, немного сбив панику, но спрос на валюту продолжает преобладать.
Утром 2 июля курс гривны к доллару снизился до 26,74−27,01 грн/$ с 26,64−27,85 грн/$ накануне. На “сером” рынке курс гривны составил 26,80−27,01 грн/$.
Официальный курс на 2 июля установлен на уровне 26,77 грн/$.
В сравнении с показателем в среду, он вырос на 10 копеек.
- 1 июля глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. По словам Смолия, этот шаг — “ответ на систематическое политическое давление”.
- Правление Национального банка продолжит работать, несмотря на отставку главы центробанка Якова Смолия.
- Офис Президента опубликовал заявление после отставки председателя Национального банка Украины Якова Смолия.
- Ряд нардепов отреагировали на решение Якова Смолия уйти с поста главы Нацбанка Украины. Они называют его “плохим знаком” и говорят о возможном возвращении старых коррупционных элит.
- Послы стран-членов “Большой семерки” (G7) отреагировали на отставку главы Национального банка Якова Смолия и предостерегли украинскую власть от подрыва независимости НБУ.
- Ранее #Буквы сообщали, что группа народных депутатов от “Слуги народа” во время заседания парламента обсуждали, что хотят предложить президенту Владимиру Зеленскому уволить главу Нацбанка Якова Смолия.