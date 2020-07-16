Это произошло во время его выступления с парламентской трибуны, сообщает корреспондент #Букв.

Шевченко отметил, что за последние 6 лет Национальный банк “прошел путь институционального развития”.

“При поддержке наших международных партнеров был построен независимый центробанк, который обеспечивает макроэкономическую стабильность банковской системы и экономики. За время последних событий карантина банковская система подтвердила свою зрелось, в чем, безусловно, была большая роль регулятора. Экономика Украины начинает выходить из карантинных ограничений. Но она продолжает стагнацию. Я хочу сосредоточиться на конкретных шагах, которые может предпринять Национальный банк в этой ситуации”, – заявил он.

Шевченко заверил, что, во-первых, поддерживает политику НБУ, “направленную на обеспечение макроэкономической, макрофинансовой стабильности банковской системы”.

В этом контексте он позитивно высказался об инструменте инфляционного таргетирования (оно заключается в том, что Нацбанк объявляет прогнозы по инфляции и пытается их достичь).

“В достижении цели макроэкономической стабильности и стабильного развития инструмент инфляционного таргетирования уже продемонстрировал свою эффективность. В течение лет этот инструмент показал, что он эффективен при ряде условий. Когда Украина в 2014 – 2016 годах столкнулась с девальвацией национальной денежной единицы, политика инфляционного таргетирования способствовала стабилизации финансового сектора”, – рассказал Шевченко.

Он уточнил, что сейчас этот инструмент должен также соответствовать “созданию условий дальнейшего экономического роста страны”.

Во-вторых, по словам Шевченко, НБУ будет продолжать меры “по усилению финансовой стойкости банков”.

“В том числе нужно усилить работу с долей проблемных кредитов в банковской системе, которая сегодня составляет 48 %. В государственных банках это 49 %, а банках с иностранными инвестициями – 32,5 %, в частных – около 20 %. Из-за коронавируса даже есть некоторый рост этого процента”, – сообщил он.

Стоит отметить, что из-за регламента (ограниченного времени на выступление) Шевченко не смог озвучить полный список своих планов.

Как сообщил на своей странице в Facebook нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк, сегодня Шевченко присутствовал на заседании финансового комитета ВР, где озвучил ряд ключевых позиций:

• что не допустит неконтролируемую инфляцию или эмиссию (печать денег);

• что НБУ должен продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом, которое крайне важно, и с другими партнерами.

Отвечая на вопрос, планируются ли изменения в команде заместителей главы НБУ, Шевченко заявил: “Буду формировать команду, прошу отнестись с пониманием”.