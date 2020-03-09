Об этом сообщает российское издание “Коммерсантъ”.
Уточняется, что курс доллара составил 74 российских рубля, а евро – 84 рубля.
Сообщается, что Банк России из-за падения рубля прекратил покупку валюты на протяжении 30 дней. Также в банке заявили, что следят за ситуацией на рынке и готовы использовать дополнительные инструменты для того, чтобы сохранить финансовую стабильность.
При этом в российском министерстве финансов рассказали, что денег в Фонде национального благосостояния при цене нефти по 25-30 долларов хватит на 6-10 лет.
Отмечается, что российский рубль стал лидером по снижению среди валют рынков, которые развиваются. Он потерял по отношению к доллару 7%. Валюты других стран подешевели в пределах 1%.
- В ноябре 2018 года президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цен на нефть.
- 5 ноября 2018 года вступили в силу санкции администрации президента США Дональда Трампа против Ирана, снятые в рамках договора 2015 года. Американские санкции затронут экспорт нефти, судоходство, банковую и остальные отрасли, касающиеся внешней экономики.