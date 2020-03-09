Из-за падения цен на нефть курс российского рубля упал до минимума за четыре года.

Об этом сообщает российское издание “Коммерсантъ”.

Уточняется, что курс доллара составил 74 российских рубля, а евро – 84 рубля.

Сообщается, что Банк России из-за падения рубля прекратил покупку валюты на протяжении 30 дней. Также в банке заявили, что следят за ситуацией на рынке и готовы использовать дополнительные инструменты для того, чтобы сохранить финансовую стабильность.

При этом в российском министерстве финансов рассказали, что денег в Фонде национального благосостояния при цене нефти по 25-30 долларов хватит на 6-10 лет.

Отмечается, что российский рубль стал лидером по снижению среди валют рынков, которые развиваются. Он потерял по отношению к доллару 7%. Валюты других стран подешевели в пределах 1%.

В ноябре 2018 года президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цен на нефть.

5 ноября 2018 года вступили в силу санкции администрации президента США Дональда Трампа против Ирана, снятые в рамках договора 2015 года. Американские санкции затронут экспорт нефти, судоходство, банковую и остальные отрасли, касающиеся внешней экономики.

Как пояснил аналитик Дмитрий Маринченко, падение цены на нефть до 30 долларов угрожает Российской Федерации девальвацией и бюджетным дефицитом.