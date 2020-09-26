Курсанты, которые выжили в авиакатастрофе АН-26, успели выпрыгнуть из самолета.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

“Сейчас мы направили людей выживших в харьковскую больницу, в 4-ю неотложку. Опять таки по предварительным данным, на низком расстоянии от земли ребята выпрыгнули, смогли выпрыгнуть”, – сказал он.

Отметим, что по данным Министерства внутренних дел, по состоянию на утро 26 сентября, продолжаются поиски еще трех человек.

Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели.

В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.

По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.

Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.