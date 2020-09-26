Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.
“Сейчас мы направили людей выживших в харьковскую больницу, в 4-ю неотложку. Опять таки по предварительным данным, на низком расстоянии от земли ребята выпрыгнули, смогли выпрыгнуть”, – сказал он.
Отметим, что по данным Министерства внутренних дел, по состоянию на утро 26 сентября, продолжаются поиски еще трех человек.
Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели.
В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.
По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.
Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.
- По последней информации, в самолете находились не 28 человек, как сообщалось ранее, а 27 — одного из курсантов не допустили к полету. Из них 22 погибли, 2 ранены, судьба троих остается неизвестной.