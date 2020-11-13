Об этом сообщают #Буквы.
В пятницу, 13 ноября, на фоне ожидаемого старта продаж консоли PS5, рэпер Трэвис Скотт показал первые достижения своего креативного партнерства с Sony PlayStation.
В рамках этой коллаборации были выпущены кроссовки — обновленные Nike Dunk Low в кремовых и пыльно-серых цветах с перевернутым логотипом бренда и вышитым лого PlayStation.
Скотт показал новинку на себе в специальном тематически декорированном трейлере, созданном для онлайн-ивента с распаковкой новой PS5.
Кроме этого, Скотт представил новый мерч своего лейбла Cactus Jack. Это футболки и толстовки с принтами логотипа PlayStation и Cactus Jack сзади стоимостью 42-48 и 68-98 долларов соответственно.
Также была представлена куртка с логотипом PS на рукавах и логотипом CJ за 800 долларов.
- В октябре стало известно, что рэпер Трэвис Скотт стал стратегическим творческим партнером PlayStation. Тогда же рэпер выпустил первый рекламный ролик PlayStation 5.