Американский рэпер Трэвис Скотт вместе с компанией PlayStation и брендом Nike разработали и выпустили совместную коллекцию одежды и обуви.

Об этом сообщают #Буквы.

В пятницу, 13 ноября, на фоне ожидаемого старта продаж консоли PS5, рэпер Трэвис Скотт показал первые достижения своего креативного партнерства с Sony PlayStation.

В рамках этой коллаборации были выпущены кроссовки — обновленные Nike Dunk Low в кремовых и пыльно-серых цветах с перевернутым логотипом бренда и вышитым лого PlayStation.

Скотт показал новинку на себе в специальном тематически декорированном трейлере, созданном для онлайн-ивента с распаковкой новой PS5.

Кроме этого, Скотт представил новый мерч своего лейбла Cactus Jack. Это футболки и толстовки с принтами логотипа PlayStation и Cactus Jack сзади стоимостью 42-48 и 68-98 долларов соответственно.

Также была представлена куртка с логотипом PS на рукавах и логотипом CJ за 800 долларов.