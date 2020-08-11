Врач и волонтер Юлия Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, уже приехала домой под круглосуточный домашний арест после 8 месяцев в СИЗО.

Об этом она написала на своей странице у Facebook.

“Я сегодня встретила правосудие. Фемида начала оборачивать ко мне лицо – и вот я дома, рядом с семьей. Спасибо всем, кто прошел этот ад с нами, благодаря вам я первый раз счастлива, первый раз – за 8 месяцев. Спасибо! Завтра держим кулаки за Рифа. Я, как никто, понимаю, что он сейчас чувствует! Free Riff! “, – написала Кузьменко.

Следует отметить, что Кузьменко держали под стражей с декабря 2019 года, то есть в СИЗО она находилась почти 8 месяцев.

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугар, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугар отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Активисты, политики, чиновники не доверяли следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста. В частности, такая акция состоялась и вчера под стенами Офиса генпрокурора на улице Резницкой. Акция под названием “Прокурватура: совесть – в розыске!” была организована совместно объединением “Движение сопротивления капитуляции”, активистом и блогером Сергеем Стерненком и инициативами “Free Dr Kuzmenko” и “Free Riff”, направленных на поддержку фигурантов “дела Шеремета”. В ней приняли участие около ста человек.

Участники акции выступили против преследования активиста Сергея Стерненка, ветерана Андрея Антоненко и волонтера Юлии Кузьменко и других активистов на патриотов.