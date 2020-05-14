Об этом говорится на сайте предприятия.

Сообщается, что это первая часть объектов, “Укрпошта” выставила на продажу. Согласно независимой оценки, их стартовая цена составляет 82б6 млн грн. Ожидается, что на втором этапе предприятие выставит на продажу еще 62 объекта стоимостью 189 млн грн.

Продажа объектов будет осуществляться через электронную систему “ProZorro. Продажи”.

“У “Укрпошты” более 12 000 объектов недвижимости, из них в собственности около 5000. И только половина из тех, что принадлежат предприятию, используется по назначению и приносит прибыль. Остальные — балласт: базы отдыха, кузницы, бани, магазины, ангары, склады и прочее. На их содержание мы ежегодно тратим около 10 млн грн на налоги, охрану и тому подобное. “Укрпошта” не турбаза и не склад. Если мы хотим развиваться и становиться лучше для наших клиентов, то все наши активы должны приносить доход”, – отметил генеральный директор “Укрпошты” Игорь Смелянский.

В частности, “Укрпошта” выставила на продажу туристические базы в “Конча-Заспе”, на побережье Азовского моря – в с. Ялта Донецкой области в Бердянске, пригороде Днепра в Черниговской области, а также производственные помещения во Львове возле железнодорожного вокзала.