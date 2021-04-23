У новому випуску шоу "Вечірній Квартал" від "Студії Квартал 95", співзасновником якої був президент Володимир Зеленський, висміяли перехід сфери обслуговування на українську.

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, 16 січня набула чинності стаття 30 закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, згідно з якою вся сфера обслуговування має перейти на українську. Тоді #Букви розбирались, чи будуть штрафувати, якщо говориш російською, та спростували найпоширеніші міфи.

17 квітня, за три місяці після переходу на обслуговування українською, “кварталівці” вирішили присвятити цьому гумористичну сценку. Впродовж майже 10-хвилинного виступу актори обговорювали концепцію роботи борделю після переходу на обслуговування українською. При цьому вони активно апелювали до поширених стереотипів про Україну, українську мову, побут та звичаї українців.

В сценці події відбуваються в українському борделі під назвою “Шмарочос”. За сюжетом, актор студії Євген Кошовий — повія в цьому борделі, а Юрій Крапов — потенційний клієнт. Кошовий при цьому одягнений в яскраву сукню, на голові — жіноча перука та вінок зі стрічками.

Неодноразово під час виступу Кошовий цитував різноманітні твори української класики. Зокрема, слова із “Енеїди” “Еней був парубок моторний” було використано як евфемізм на позначення чоловічого статевого органу. Крім цього у сценці можна віднайти чимало ксенофобних жартів.

Примітно, що актори не оминули і п’ятого президента Петра Порошенка. Перекручуючи його ім’я, вони назвали на його честь одну з сексуальних послуг, що надаються в борделі.

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Зауважимо, що саме шоу “Вечірній Квартал” переважно російськомовне. Пісня на заставці шоу — російською, тією ж мовою говорять ведучі. Водночас деякі персонажі скетчів шоу розмовляють українською, але нерідко — для посилення комічного ефекту.

Як відомо, одним з засновників “Студії Квартал 95” був чинний президент Володимир Зеленський. Примітно, що сам Зеленський, бувши актором та автором “Кварталу 95”, нерідко не цурався зловтішатися над чужим горем, національним горем, світовими лідерами тощо. А у 2016 році під час виступу в Юрмалі Зеленський порівняв Україну з порноакторкою. Вже президент Зеленський пояснював, що не мав на увазі, що Україна – повія, але за жарт соромно. Раніше ми пригадували ці та подібні інциденти.

Примітно і те, що деякі депутати від “Слуги народу” виступають за скасування відповідальності за порушення висміяного “кварталівцями” закону в частині, що стосується сфери обслуговування. Зокрема, відповідний законопроєкт подавали нардепи-“слуги” Максим Бужанський, Данило Гетманцев та інші, а також уже колишній “слуга” Олександр Дубінський. Це причинило акції протесту.