На российском телеканале СТС в 2021 году выйдет собственная версия украинского проекта "Лига Смеха". О запуске "Лиги Смеха" на российском телевидении во время прямого эфира рассказали редакторы Международного союза КВН Тимофей Куц и Евгений Донских.

Запись прямого эфира опубликовали на канале КВН у YouTube.

“Да, это правда. Франшиза куплена. В этом году все выйдет в эфир. 25, 26, 27-го в Москве пройдет кастинг-фестиваль”

Донских также отметил, что в российскую “Лигу Смеха” уже поступили заявки от команд из Украины.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский до сих пор владеет правами на торговую марку “Лига смеха”.

Ведущим украинской “Лиги” был Владимир Зеленский, позже его сменил Евгений Кошевой.

“Радио Свобода” сообщает, что в пресс-служба “Квартала 95” на вопрос о франшизы сослались на сотрудничество со шведским дистрибьютором Eccho Rights. Однако ни подтвердили, ни опровергли продажу франшизы.

“Eccho Rights имеет право представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты “Квартала”, которые уже зарекомендовали себя на украинском рынке. Eccho Rights – эксклюзивный представитель дистрибуции контента “Студии “Квартал 95″ за пределами Украины. К тому же, Eccho Rights имеет собственную стратегию продажи, на которую правообладатель не влияет”, – говорится в ответе.

В пресс-службе “Квартала” подчеркнули, что Eccho Rights не обязана получать дополнительное согласие от “Студии “Квартал 95” на ознакомление третьих лиц с процессом производства контента, в том числе со съемочным процессом. Отмечается, что условия продажи являются коммерческой тайной.

Телеканал “CTC” еще в 2019 году подал заявку на регистрацию товарного знака под названием “Лига Смеха”. Сам канал “СТС Медиа” является государственным.