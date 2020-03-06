В Сети уже есть первый выпуск.

В украиноязычном шоу теперь новая ведущая – актриса “Женского квартала” Ирина Сопонару. Вместе с ней выпуски “новостей” ведет актер “Студии Квартал-95” Степан Казанин.

“В этом сезоне наша программа будет еще красивее, отныне новости мы будем обсуждать на украинском языке”, – сказала ведущая.

Первый выпуск нового сезона – это восемь сюжетов об актуальных событиях Украины.