В Сети уже есть первый выпуск.

В украиноязычном шоу теперь новая ведущая – актриса “Женского квартала” Ирина Сопонару. Вместе с ней выпуски “новостей” ведет актер “Студии Квартал-95” Степан Казанин.

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“В этом сезоне наша программа будет еще красивее, отныне новости мы будем обсуждать на украинском языке”, – сказала ведущая.

Первый выпуск нового сезона – это восемь сюжетов об актуальных событиях Украины.