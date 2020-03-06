В Сети уже есть первый выпуск.
В украиноязычном шоу теперь новая ведущая – актриса “Женского квартала” Ирина Сопонару. Вместе с ней выпуски “новостей” ведет актер “Студии Квартал-95” Степан Казанин.
“В этом сезоне наша программа будет еще красивее, отныне новости мы будем обсуждать на украинском языке”, – сказала ведущая.
Первый выпуск нового сезона – это восемь сюжетов об актуальных событиях Украины.
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