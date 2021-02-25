Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины.
В ведомстве не называют фамилии бывшего министра, однако указывают, что арестовано имущество, связанное с главой МВД “времен Евромайдана”.
Как известно, министром внутренних дел Украины с ноября 2011 года по февраль 2014 года был Виталий Захарченко.
Для осуществления мероприятий по управлению арестованным имуществом его решено передать Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
“Запрет на отчуждение и распоряжение наложен на 3 квартиры, 6 гаражей в центральной части Киева, 4 жилых дома, а также 24 земельных участка”, – отметили в Офисе генпрокурора.
Арест наложен в уголовном производстве, в котором расследуются обстоятельства финансирования Захарченко “деятельности преступной организации, созданной бывшим президентом Украины (Виктором Януковичем, – ред.), совершения финансовых операций с денежными средствами и имуществом, полученными преступным путем, а также действия, направленные на сокрытие их незаконного происхождения, местонахождения, перемещения, преобразования (изменения их формы), в том числе способом конвертации безналичных средств в наличные, приобретения недвижимого имущества и его вывода за границу на подконтрольные иностранные компании”.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований.
- Ранее Печерский районный суд Киева одобрил проведение специального (заочного) расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.
- В августе 2019 года Печерский районный суд Киева заочно арестовал Виталия Захарченко.