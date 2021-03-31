Президент Владимир Зеленский задекларировал за прошлый год 19,1 млн гривен доходов.

Об этом свидетельствуют данные декларации главы государства у реестре НАПК.

Недвижимость

Президент владеет квартирой в Киеве площадью 254.5 кв. м., гаражом, и местом для парковки.

В общей собственности семьи президента две квартиры в Киеве. Первая леди Елена Зеленская владеет квартирой в оккупированном Крыму (Ливадия) и паркоместом.

Семья владеет и большим нежилым помещением в столице площадью 337 кв. м.

Записанные в декларации и квартиры, которыми семья пользуется на праве договора в Великобритании, а также квартира и гараж в Киеве, зарегистрированные на Кипре.

Указаны также дачный дом, чайный дом, гараж, барбекю в Конче-Заспе (бесплатное пользование).

Доходы

Так, заработная плата президента в прошлом году составила 336 тыс. грн.

Кроме того, Зеленский получил роялти от ООО “Квартал 95” на сумму 4 млн 382 тыс. 832 грн, от ООО “Квартал ТВ” – 4 тыс. грн, ООО “Драйв Продакшн” – 8 тыс. грн, ООО “Киностолица” – 239 тыс. грн.

Также президент получил 230 тыс. 703 грн дохода от предоставления имущества в аренду, 203 тыс. 639 грн – инвестиционной прибыли от ценных бумаг, 238 тыс. 505 грн – процентов в банках.

В прошлом году Зеленский продал дом за 12 млн 114 тыс. грн и земельный участок за 1 млн 356 тыс. 600 грн.

При этом заработная плата жены президента Елены Зеленской в “Квартале 95” составляла 952 тыс. 900 грн. К тому же она получила доход от предоставления имущества в аренду – 2 млн 443 тыс. 27 грн, инвестиционной прибыли от ценных бумаг 203 тыс. 639 грн, страховых выплат – 33 тыс. 922 грн, роялти – 1 тыс. грн.

Суммарный доход семьи Зеленских составил 22,7 млн гривен в 2020 году.

Ценное имущество

Среди драгоценностей – шесть элитных наручных часов. У Зеленского есть коллекция наручных часов марок Reguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget и Bovet. Их стоимость не указана.

Автомобили

Автомобили – Land Rover 2016 выпуска и Mersedes 2014.

Ценные бумаги и корпоративные права

Зеленский продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок, так, в 2020 году были также зарегистрированы 13 торговых марок в Украине и две за рубежом.

У Зеленского и его жены есть облигации более чем на 5 млн гривен.

Владеют супруги и акциями на Кипре. Первая леди указана бенефициаром компаний Aldorante Limited (Кипр), FILM HERITAGE Inc (Белиз) и San Tommaso S.R.L. (Италия).

Финансы

Деньги на банковских счетах: 4,7 млн ​​грн, более 125 тыс. долларов и более 10 тыс. евро.

Наличные: 1 млн. грн, 615 тыс. долларов и 7 тыс. евро.

Расходы

Среди расходов президент задекларировал добровольный взнос на памятник космонавту Леониду Каденюку в размере 250 тыс. грн.

Сумма расходов, указанная в декларации Зеленского – 25 289 527.